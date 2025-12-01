Inter News 24 . Le parole dell’ex difensore dell’Inter sul giovane attaccante. Nel prezioso successo ottenuto all’Arena Garibaldi contro il Pisa, l’ Inter di Cristian Chivu ha trovato conferme importanti dalla coppia d’attacco. Francesco Pio Esposito, giovane centravanti classe 2005, è stato decisivo servendo l’assist per Lautaro Martinez, dimostrando un’ottima intesa con il capitano che permette alla Beneamata di restare a un solo punto dalla vetta della classifica. LEGGI ANCHE: Pio Esposito è l’Italian Golden Boy 2025: «Arrivare dalla B all’Inter mi metteva ansia, faccio quello che ho sempre sognato! Sul paragone con Vieri rispondo così» A commentare la crescita del ragazzo è intervenuto Lele Adani. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Adani elogia Pio Esposito: «Giocatore vero, ho una definizione per lui»