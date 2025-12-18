Ciro Ginestra | Col primo stipendio ho comprato casa ai miei genitori Sarri mi ha aperto la mente

Ciro Ginestra, protagonista inaspettato nel girone B di Serie C con il Guidonia Montecelio, ha una storia ricca di emozioni e insegnamenti. Dalla decisione di comprare casa ai genitori con il primo stipendio all'influenza di Sarri sulla sua crescita, il suo percorso è un esempio di determinazione e passione. Un viaggio che sta sorprendendo e ispirando tanti, raccontato in esclusiva a Fanpage.

Ciro Ginestra e il Guidonia Montecelio stanno sorprendendo il girone B di Serie C dopo la promozione dello scorso anno: a Fanpage.it racconta senza filtri la sua evoluzione da bomber ad allenatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ciro Ginestra: Col primo stipendio ho comprato casa ai miei genitori. Sarri mi ha aperto la mente.

ciro ginestra primo stipendioCiro Ginestra: “Col primo stipendio ho comprato casa ai miei genitori. Sarri mi ha aperto la mente” - Ciro Ginestra e il Guidonia Montecelio stanno sorprendendo il girone B di Serie C dopo la promozione dello scorso anno: a Fanpage ... fanpage.it

