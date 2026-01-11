Tre vittorie mondiali, una carriera legata al marchio Renault e amore per il motorsport. Questo è il campione francese Jean Ragnotti che pur avendo smesso di correre quasi trent’anni fa, è ancora amatissimo dagli appassionati. Jean Ragnotti nacque e crebbe nel Vaucluse, una regione francese adagiata ai piedi delle Alpi, dove la geografia stessa sembra . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Leggi anche: Jean Ragnotti, il commerciante di curve

Leggi anche: Rallye Monte-Carlo 1981: la prima vittoria di Ragnotti