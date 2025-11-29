Jean Ragnotti il commerciante di curve

Tre vittorie mondiali, una carriera legata al marchio Renault e amore per il motorsport. Questo è il campione francese che pur avendo smesso di correre quasi trent’anni fa, è ancora amatissimo dagli appassionati. Jean Ragnotti, nato il 29 agosto 1945 a Carpentras, è una figura carismatica che ha tracciato un solco profondo nel mondo della . 🔗 Leggi su Tuttorally.news