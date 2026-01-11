Il governo italiano ha espresso preoccupazione per la situazione in Iran, evidenziando le violenze e le violazioni dei diritti umani durante le recenti manifestazioni. Attraverso un impegno diplomatico, si punta a favorire un dialogo volto a porre fine al massacro e alla repressione, nel rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani. La comunità internazionale monitora con attenzione gli sviluppi di questa crisi.

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Esprimiamo forte preoccupazione per quel che sta accadendo in Iran, con attacchi e violenze ai cittadini che manifestano, morti e gravissime violazioni dei diritti umani. La comunità internazionale e l'Europa siano protagoniste di un deciso e rapido lavoro diplomatico per porre fine al massacro e alla repressione portati avanti dal regime di Teheran". Lo scrive sui social Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran: Conte, 'deciso lavoro diplomatico per porre fine a massacro e repressione'

Leggi anche: L’Iran spegne internet e prepara la repressione: ma così il regime accelera solo la propria fine

Leggi anche: Iran, proteste nelle strade e repressione da Tabriz a Mashdad

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La sinistra tace sulle proteste in Iran. Da Schlein a Landini, per favore, battete un colpo (di V. Vecellio).

Bepy Conte scendeva nelle piazze per finalità elettorali gridando “bace”, “bace”, “bace” per la Palestina. Perché invece non manifesta per l’Iran, dove centinaia di persone vengono uccise perché sfidano il regime islamista, o per l’Ucraina, dove ci sono milioni - facebook.com facebook