Iran | Conte ' deciso lavoro diplomatico per porre fine a massacro e repressione'

Il governo italiano ha espresso preoccupazione per la situazione in Iran, evidenziando le violenze e le violazioni dei diritti umani durante le recenti manifestazioni. Attraverso un impegno diplomatico, si punta a favorire un dialogo volto a porre fine al massacro e alla repressione, nel rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani. La comunità internazionale monitora con attenzione gli sviluppi di questa crisi.

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Esprimiamo forte preoccupazione per quel che sta accadendo in Iran, con attacchi e violenze ai cittadini che manifestano, morti e gravissime violazioni dei diritti umani. La comunità internazionale e l'Europa siano protagoniste di un deciso e rapido lavoro diplomatico per porre fine al massacro e alla repressione portati avanti dal regime di Teheran". Lo scrive sui social Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

