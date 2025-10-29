Inter Fiorentina streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Inter Fiorentina streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. INTER FIORENTINA STREAMING TV – Oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 20,45 Inter e Fiorentina scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la nona giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Fiorentina in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Inter e Fiorentina sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it

