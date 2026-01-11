Inter-Napoli probabili formazioni | Luis Henrique confermato torna Barella

L’Inter e Napoli si preparano alla sfida valida per la 20ª giornata di Serie A, dopo il successo dell’Inter per 3-1 all’andata. Luis Henrique è confermato tra i titolari, mentre Barella torna in campo. Le formazioni ufficiali e le probabili scelte tattiche saranno decisive per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre.

Dopo il 3-1 al Maradona, per l’Inter è giunta la resa dei conti con il Napoli, in quella che sarà la sfida valida per la 20ª giornata di Serie A. A partire dalle ore 20:45 dell’11 gennaio, nella cornice del San Siro, Chivu e Conte si rivedranno per provare ad acciuffare quei tre punti utili per sconvolgere i piani in vetta alla classifica. Nonostante gli alti e bassi, l’Inter si trova al vertice a quota 42 punti, mentre il Napoli, attualmente a quota 38 punti occupa il quarto posto. Questa sera, però, tutto potrebbe cambiare, ma come sempre i nerazzurri cercheranno di fare il possibile per portarsi a +7 dai partenopei. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter-Napoli, probabili formazioni: Luis Henrique confermato, torna Barella Leggi anche: Bologna-Inter, probabili formazioni: Bisseck dal 1?, Luis Henrique confermato Leggi anche: Inter-Napoli, probabili formazioni: Thuram e Lautaro di nuovo insieme, Luis Henrique in dubbio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Napoli, la probabile formazione contro l'Inter col dubbio Neres; Inter-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Inter-Napoli: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Inter-Napoli in campo così: le probabili formazioni di Chivu e Conte. Inter-Napoli, le probabili formazioni: Chivu schiera l'undici tipo, chance Lang - Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter- tuttomercatoweb.com

Inter-Napoli: orario, probabili formazioni, dove vedere in tv e streaming la Serie A - La partita tra Inter e Napoli è in programma a San Siro alle ore 20. tuttosport.com

Inter-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - 26, 20a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto ... sport.virgilio.it

#FiorentinaMilan, Verona-Lazio, Inter-Napoli e Roma: le ultimissime x.com

Antonio Conte cambia tutto in vista di Inter-Napoli: torna Beukema Secondo il Corriere dello Sport, l'olandese è pronto a riprendersi il posto da titolare con lo scivolamento di Di Lorenzo sulla fascia Ritorna titolare Juan Jesus al posto di Buongiorno, Polita - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.