Inter-Napoli probabili formazioni | Thuram e Lautaro di nuovo insieme Luis Henrique in dubbio

Nella 20ª giornata di Serie A, si avvicina il match tra Inter e Napoli. Thuram e Lautaro potrebbero tornare a collaborare in attacco, mentre Luis Henrique resta in dubbio. Le formazioni delle due squadre si definiscono in vista di un incontro importante, che segna il giro di boa del campionato. Un confronto tra due tra le principali contendenti al titolo, con tutto da scoprire sulle scelte tattiche e sui possibili sviluppi.

Il calendario corre veloce e con essa la Serie A, adesso arrivata alla 20ª giornata di campionato e dunque al giro di boa. Per laurearsi campione di inverno l'Inter dovrà attendere i recuperi della 16ª giornata e assicurarsi di conquistare punti anche contro il Napoli, nel match che si terrà domenica 11 gennaio a partire dalle 20:45. Dopo aver dilagato contro il Bologna e a Parma, l'Inter dovrà cercare di portare a casa la vittoria contro la formazione di Antonio Conte. Per fare ciò Cristian Chivu dovrà trovare la combinazione giusta per vendicarsi dalla sconfitta per 3-1 ottenuta nella gara di andata.

Probabili formazioni Inter-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su David Neres, Barella, Bastoni, Thuram, Lang, Anguissa e Lukaku - Napoli è il big match della ventesima giornata di Serie A, prima del girone di ritorno: le scelte di formazione di Chivu e dell'ex Conte per il posticipo di San Siro. goal.com

Inter-Napoli, probabili formazioni: rabbia Hojlund, test per Neres - Non è stata una notte semplice, quella tra mercoledì e giovedì, per Rasmus Hojlund. ilmattino.it

Sky - Verso #InterNapoli, #Darmian e #Diouf in gruppo. Migliora #Frattesi: oggi differenziato a buon ritmo x.com

Doppia novità in arrivo per il big match di San Siro: Antonio Conte prepara due rientri per Inter-Napoli Dopo il pareggio di Verona il tecnico azzurro starebbe pensando ad un grosso cambiamento a sinistra: Juan Jesus e Spinazzola dentro, Buongiorno e Mig - facebook.com facebook

