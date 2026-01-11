Inter Napoli LIVE 2-1 | Calhanoglu firma il sorpasso dal dischetto
Alle 20:45 a San Siro si disputa Inter Napoli, una delle sfide più attese della 20ª giornata di Serie A 2025/26. Segui con noi il live dell'incontro, che vede l'Inter in vantaggio 2-1 grazie a un rigore di Calhanoglu. Un match importante per la classifica e il percorso stagionale di entrambe le squadre.
di Lorenzo Vezzaro Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Napoli, il big match del 20° turno della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Napoli, big match della 20^ giornata di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 a 2 contro il Parma, sfidano i partenopei, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro l’Hellas Verona. Scontro decisivo per la lotta scudetto, con la squadra di Chivu, capolista, che, in caso di vittoria, andrebbe a +7 dalla squadra di Conte. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
