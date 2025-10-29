Gol Inter Fiorentina 3-0 Calhanoglu cala il tris su rigore! Che freddezza del turco dal dischetto

Internews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Gol Inter Fiorentina, la formazione di Chivu travolge Pioli a San Siro: Calhanoglu chiude i conti, Fiorentina in dieci. L’Inter domina e cala il tris contro la Fiorentina nella nona giornata di Serie A. Dopo le reti di Hakan Calhanoglu e Luka Sucic, i nerazzurri trovano il 3-0 con un rigore impeccabile trasformato proprio da Calhanoglu all’86’. Il penalty è arrivato pochi istanti prima, all’85’, quando Ange-Yoan Bonny è stato atterrato in area dopo un ottimo suggerimento di Lautaro Martínez. Dal dischetto, il centrocampista turco non ha lasciato scampo a David De Gea, spiazzandolo con un destro preciso e potente che ha sancito la vittoria definitiva dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Internews24.com

gol inter fiorentina 3 0 calhanoglu cala il tris su rigore che freddezza del turco dal dischetto

© Internews24.com - Gol Inter Fiorentina 3-0, Calhanoglu cala il tris su rigore! Che freddezza del turco dal dischetto

Altri contenuti sullo stesso argomento

gol inter fiorentina 3Inter-Fiorentina 3-0: video, gol e highlights - L'obiettivo era riscattare la sconfitta di Napoli e l'Inter lo ha pienamente centrato dominando e vincendo 3- sport.sky.it scrive

gol inter fiorentina 3Pagelle Inter-Fiorentina 3-0: un super De Gea non basta, doppietta di Calhanoglu e gol strepitoso di Sucic - Calhanoglu la sblocca e poi triplica, Sucic raddoppia. Da sport.virgilio.it

gol inter fiorentina 3InterFiorentina 3-0 cronaca e highlights: Calhanoglu e Sucic immensi, i nerazzurri si rialzano – VIDEO - Fiorentina cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... Segnala generationsport.it

Cerca Video su questo argomento: Gol Inter Fiorentina 3