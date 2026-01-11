Formazioni ufficiali Inter Napoli le scelte di Chivu e Conte | Thuram e Lautaro contro il tridente azzurro

Le formazioni ufficiali di Inter e Napoli sono state annunciate a poche ore dall'inizio della partita. Chivu e Conte hanno scelto le rispettive linee di partenza, con Thuram e Lautaro pronti a scendere in campo contro il tridente azzurro. Ecco le scelte definitive dei due allenatori, che definiranno l’andamento di questa importante sfida.

Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter Napoli, a meno di un’ora dal fischio d’inizio emergono le decisioni definitive dei due allenatori. Sale l’attesa per Inter Napoli, big match che sta per prendere il via e che promette spettacolo e tensione agonistica elevata. A San Siro tutto è pronto per una gara che può pesare in modo significativo sulla corsa ai vertici del campionato, con entrambi gli allenatori chiamati a fare scelte precise e mirate. In casa nerazzurra, Cristian Chivu, allenatore dell’Inter ed ex difensore rumeno, ritrova un’arma fondamentale per il suo impianto offensivo. Torna infatti la ThuLa, coppia formata da Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997 noto per forza fisica e capacità di strappo, e Lautaro Martínez, capitano e centravanti argentino, leader tecnico ed emotivo della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Inter Napoli, le scelte di Chivu e Conte: Thuram e Lautaro contro il tridente azzurro Leggi anche: Formazioni ufficiali Napoli Inter, le scelte di Conte e Chivu Leggi anche: Formazioni ufficiali Inter Napoli: Conte sostituisce così Neres, Chivu si affida ai big. Le scelte per il match di San Siro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Inter, la probabile formazione per il Napoli; Inter-Napoli: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Inter-Napoli, le ultime dai campi: Chivu ritrova Darmian, per Conte Neres è un rebus; Inter-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: nessuna sorpresa per Chivu, davanti c'è la ThuLa - Alle ore 20:45 di questa domenica 11 gennaio 2026 ecco che arriva il piatto forte della 20^ giornata di Serie A, con il big match del Meazza tra l'Inter. tuttomercatoweb.com

Inter – Napoli: ecco le formazioni ufficiali - Napoli formazioni ufficiali: ecco le scelte di Chivu e Conte per la ventesima giornata di Serie A 2025/26. generationsport.it

Inter-Napoli: le formazioni ufficiali. Le scelte di Chivu e Conte: Zielinski, Lang, chi gioca - Chivu e Conte hanno deciso su chi puntare: come giocheranno, ecco le formazioni ufficiali. sport.virgilio.it

. @HellasVeronaFC - @OfficialSSLazio, le formazioni ufficiali x.com

Catania-Cavese live Formazioni ufficiali e risultato. Su Telecolor tre ore con Diretta Stadio: GUARDA IL LIVE STREAMING - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.