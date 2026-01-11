Inter-Napoli formazioni ufficiali | giocano Beukema ed Elmas in panchina Buongiorno e Lang

Ecco le formazioni ufficiali dell'incontro tra Inter e Napoli: Beukema e Elmas sono titolari, mentre Buongiorno e Lang sono in panchina. La decisione di Inzaghi ha portato alla conferma di Beukema come difensore titolare, evidenziando le scelte strategiche di entrambe le squadre per questa partita.

Alla fine Conte ha scelto Beukema. Sonora bocciatura per Alessandro Buongiorno che diventa il quarto difensore centrale del Napoli. Di Lorenzo viene spostato in avanti, nella line a quattro di centrocampo con Spinazzola sul versante sinistro. Senza Neres, davanti ci saranno Politano, Hojlund ed Elmas. Ecco le formazioni. INTER Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro A disposizione: Calligaris, Taho, De Vrij, Sucic, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Cocchi, Esposito NAPOLI Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang.

