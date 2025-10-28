Lecce-Napoli formazioni ufficiali | dentro Elmas Lucca e Lang C’è anche Buongiorno out McTominay

Tra circa un’ora (18:30), allo stadio “Via del Mare”, Lecce e Napoli si affronteranno nella partita valida per la nona giornata della Serie A 202526. Ecco le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori Eusebio Di Francesco ed Antonio Conte. Lecce-Napoli, le formazioni ufficiali. Lecce (4-3-3) – Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha, Pierotti, Camarda, Morente. Napoli (4-3-3) – Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. L'articolo Lecce-Napoli, formazioni ufficiali: dentro Elmas, Lucca e Lang. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lecce-Napoli, formazioni ufficiali: dentro Elmas, Lucca e Lang. C’è anche Buongiorno, out McTominay

