Inter Napoli 2-2 | un tempo per parte nessuno la vince

L'incontro tra Inter e Napoli si conclude con un pareggio 2-2, dopo un primo tempo equilibrato e ricco di occasioni da entrambe le squadre. I nerazzurri, grazie a un gol di Federico Dimarco, si portano in vantaggio, ma gli azzurri reagiscono e trovano il pareggio. Una partita combattuta, che termina senza un vincitore, lasciando aperta ogni possibilità per il proseguo della stagione.

Inter Napoli. Primo tempo vivace, scorrevole e concreto. I nerazzurri gestiscono e fanno divertire. Bastano 10 minuti a Federico Dimarco per sbloccarla a San Siro. Giocata di Thuram-Lautaro, il 32 nerazzurro conclude in porta con il destro, sul secondo palo. Inaspettato e all’angolino, non può arrivarci Milinkovic-Savic. Al 26esimo il primo contropiede del Napoli, regala agli uomini di Conte il pareggio firmato McTominay. Al 44? Thuram sfiora con la testa il 2-1, su cross di Barella. Nonostante il pareggio, l’Inter domina i primi 45? minuti. Inter Napoli: nessuno la vince. Un’altra Inter scende in campo nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

