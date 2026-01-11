Plaion RePlay presenta Intellivision Sprint, la versione europea della riedizione premium della console storica degli anni ’80. Questa riproduzione offre un’opportunità di rivivere l’esperienza di uno dei sistemi più rappresentativi dell’epoca, con un’attenzione particolare alla qualità e all’autenticità. La nuova versione si rivolge sia ai collezionisti che agli appassionati di gaming, mantenendo intatto il fascino e le caratteristiche originali di quell’epoca.

PLAION REPLAI ha annunciato la disponibilità europea di Intellivision Sprint, una riedizione premium che riporta sul mercato una delle console domestiche più iconiche e ambiziose dei primi anni Ottanta. Il prodotto è frutto di una collaborazione ufficiale con Atari e rappresenta la prima riproposizione ufficiale dell’hardware Intellivision dopo diversi decenni. Più che una semplice mini-console, Intellivision Sprint è pensata come una ricostruzione fedele del sistema originale, con l’obiettivo di preservarne filosofia di design, profondità e identità storica. Un’operazione che assume anche un valore simbolico: durante la cosiddetta “prima guerra delle console”, Intellivision fu uno dei principali rivali di Atari, mentre oggi le due realtà collaborano per celebrare quell’epoca. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Intellivision Sprint arriva in Europa: la riedizione premium della storica console anni ’80

Leggi anche: Atari celebra i 45 anni di Intellivision con la nuova Intellivision Sprint: nostalgia e innovazione si incontrano

Leggi anche: Quanto valgono le vecchie console? Ecco il valore dei modelli anni ’80 e ’90

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Intellivision Sprint arriva in Europa; Intellivision Sprint arriva in Europa, la console cult torna in versione premium; Intellivision Sprint: il ritorno della console intelligente in Europa - Il video; Intellivision Sprint: disponibile in Europa la riedizione della console che ha ridefinito il concetto di gioco domestico.

Intellivision Sprint arriva in Europa, la console cult torna in versione premium - Intellivision Sprint debutta in Europa con tanti giochi classici, controller modernizzati e supporto HDMI, pensata per collezionisti e appassionati. playstationbit.com