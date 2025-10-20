Atari celebra i 45 anni di Intellivision con la nuova Intellivision Sprint | nostalgia e innovazione si incontrano
In occasione del 45° anniversario di Intellivision, Atari annuncia ufficialmente Intellivision Sprint, una riedizione moderna della leggendaria console che segnò gli anni d’oro del videogioco domestico. Il progetto, sviluppato in collaborazione con PLAION REPLAI, punta a unire fedeltà storica e tecnologia contemporanea, offrendo ai giocatori un’esperienza che omaggia il passato ma con tutte le comodità del presente. La nuova console è già disponibile in preordine al prezzo di 139,99 euro, con uscita fissata al 23 dicembre 2025 in Europa e al 5 dicembre negli Stati Uniti e in Australia, giusto in tempo per le festività natalizie. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
