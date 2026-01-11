Infortunio sul lavoro alla Zara Line L’operaio è in prognosi riservata Le sue condizioni restano critiche

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato venerdì mattina presso lo stabilimento Zara Line a Pontenovo, San Polo d’Enza. L’operaio di 32 anni, residente a Carpineti, è attualmente in prognosi riservata e le sue condizioni sono considerate critiche. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza negli ambienti lavorativi.

Resta appesa a un filo la vita del 32enne operaio di Carpineti che venerdì mattina è stato vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro nello stabilimento dell'azienda ' Zara Line ' nella zona industriale di Pontenovo, a San Polo d'Enza. Sono ore di grande apprensione per il giovane è ancora ricoverato in condizioni gravissime, in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma dov'era stato trasportato d'urgenza in elisoccorso. Il dipendente, responsabile logistico della ditta che si occupa di trasporto e spedizione merci, secondo le ricostruzioni, in quel momento era impegnato in operazioni di movimentazione e manutenzione all'interno dello stabilimento di via Papa Giovanni XXIII quando, durante la rimozione di alcuni divisori in ferro per i passaggi pedonali, è stato colpito violentemente alla testa da una delle pesanti strutture metalliche.

