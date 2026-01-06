Crans-Montana Zoli Niguarda | Tutti i pazienti in condizioni critiche e in prognosi riservata

A Crans-Montana, Zoli (Niguarda) riferisce che attualmente ci sono 11 pazienti in condizioni critiche e con prognosi riservata. Tra loro, alcuni presentano ustioni molto estese, fino al 70%, mentre altri hanno lesioni meno estese ma con compromissioni delle funzioni vitali. La situazione resta complessa e sotto stretta sorveglianza, con un’attenzione costante alle possibilità di miglioramento o peggioramento delle condizioni cliniche.

"Al Niguarda abbiamo 11 pazienti ricoverati, alcuni sono più gravi, altri meno gravi, ma sicuramente 11 pazienti critici, sui quali manteniamo ancora una prognosi riservata, che per le loro condizioni di grandi ustionati variano tra ustioni molto estese, anche al 70 per cento, fino a opzioni che magari sono molto meno estese, ma con compromissioni delle funzioni vitali. Per questo motivo sono tutti i pazienti ancora in condizioni critiche, ma che nelle prossime ore possono avere un'evoluzione in positivo, sicuramente non in negativo, ci auspichiamo tutti, ma in positivo certamente". Così Alberto Zoli, direttore generale dell'ospedale Niguarda sulle condizioni dei feriti nella tragedia della notte di San Silvestro a Crans-Montana in cura presso struttura sanitaria milanese.

Niguarda, per i pazienti di Crans-Montana la prognosi resta riservata - Alberto Zoli, Dg del Niguarda: "Gli 11 ricoverati sono tutti in condizioni critiche: da ustioni molto estese, anche al 70%, fino a ustioni molto meno estese ma con compromissioni delle funzioni vitali ... rainews.it

Crans-Montana, a Niguarda tutti i pazienti ancora in condizioni critiche - Undici pazienti ricoverati con ustioni fino al 70%, tre in terapia intensiva molto critici ma stabili; due ancora non trasportabili ... laregione.ch

"Non sapevamo che questi controlli non fossero svolti come avrebbero dovuto, ce ne rammarichiamo profondamente", ha detto il sindaco Nicolas Feraud. #CransMontana x.com

Lutto nazionale in Italia per i ragazzi morti a Crans-Montana: Favorevoli o contrari - facebook.com facebook

