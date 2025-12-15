Grave incidente in autostrada all' alba provoca code di oltre cinque chilometri

Un grave incidente si è verificato all'alba sull'autostrada A1 tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, causando una carambola tra due veicoli. La collisione ha provocato diversi feriti e ha determinato code di oltre cinque chilometri in direzione sud. L'intervento dei soccorsi è ancora in corso per gestire la situazione e garantire la sicurezza sulla carreggiata.

Carambola tra due auto provoca diversi feriti sull'Autostrada A1, nel tratto Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, in direzione sud. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 5 di lunedì. Sul posto dello schianto sono intervenuti cinque equipaggi dell'Agenzia.

