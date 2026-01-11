Incendio nella discarica | a fuoco un container dei rifiuti

Nella mattina di domenica 11 gennaio, si è verificato un incendio nella piattaforma ecologica comunale di Ornago, in via Faro. Le fiamme hanno interessato un container contenente rifiuti ingombranti. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L'intervento dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l'area e avviato le verifiche sulle cause dell'incendio.

“Dopo due anni dall’incendio della discarica di Licata, i rifiuti bruciati sono ancora lì. Molti cani e gatti sono morti” - I residenti denunciano: "Ci svegliamo con odore acre e paura". ilfattoquotidiano.it

Dopo l'episodio di Scanzano, la situazione peggiora. Residenti preoccupati: «Una discarica a cielo aperto, pericolo in caso di incendio.» Il link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Sono passati quasi due anni dal grave incendio che ha colpito la discarica di Licata. Ad oggi purtroppo poco si è mosso ed è mancata ogni operazione di sgombero o bonifica, necessari per garantire la salute dei cittadini e il rispetto dell’ambiente. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.