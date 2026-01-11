Incendio nella discarica | a fuoco un container dei rifiuti
Nella mattina di domenica 11 gennaio, si è verificato un incendio nella piattaforma ecologica comunale di Ornago, in via Faro. Le fiamme hanno interessato un container contenente rifiuti ingombranti. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L'intervento dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l'area e avviato le verifiche sulle cause dell'incendio.
Poco prima delle 7 di questa mattina, domenica 11 gennaio, per motivi ancora in fase di accertameento, un incendio è scoppiato all’interno della piattaforma ecologica comunale di Ornago in via Faro, coinvolgendo il cassonetto dei rifiuti ingombranti.I soccorsiImmediato l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
