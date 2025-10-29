Vasto incendio di rifiuti in via Acquicella Porto | intervento dei vigili del fuoco

Cataniatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco del distaccamento Sud del comando provinciale di Catania sono intervenuti per domare un vasto incendio di rifiuti in via Acquicella Porto, non distante dal faro cittadino.A causa della presenza di materiale plastico, una densa colonna di fumo nero si è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

vasto incendio rifiuti viaCatania, vasto incendio di rifiuti in via Acquicella Porto VIDEO - Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando provinciale di Catania sono intervenuti per domare un vasto incendio di rifiuti in via Acquicella Porto, non distante dal f ... Da gazzettinonline.it

vasto incendio rifiuti viaUna colonna di fumo nero si alza da via Acquicella Porto, brucia un cumulo di rifiuti - Con il tuo consenso, i tuoi dati possono essere utilizzati per quanto segue: Pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico, ... Scrive lasicilia.it

vasto incendio rifiuti viaCatanzaro, vasto incendio di vegetazione e di rifiuti solidi urbani minaccia le abitazioni - L'intervento dei vigili del fuoco è mirato a tenere le fiamme lontane anche da un capannone adibito ad attività commerciale ... Da corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Vasto Incendio Rifiuti Via