Incendio a Ferrara 17 persone intossicate

Un incendio si è verificato in un grattacielo a Ferrara, coinvolgendo 17 persone che hanno subito intossicazioni. I soccorsi sono intervenuti prontamente per assistere i feriti e gestire la situazione. Le autorità stanno ancora valutando le cause e le modalità dell’incendio, mentre la comunità si sta riprendendo dall’evento.

Un incendio avvenuto in un grattacielo a Ferrara ha determinato 17 feriti e tanto spavento. Tempestivi ed efficaci sono stati i soccorsi. Incendio a Ferrara, fiamme dal locale contatori di un grattacielo. Diciassette persone intossicate dal fumo e portate in ospedale per accertamenti, e duecento persone evacuate. È il bilancio dell'incendio scoppiato nel grattacielo 'Torre B' di via Felisatti a Ferrara. Sembra che le fiamme siano divampate dal vano contatori dell'edificio. Gli intossicati dal fumo, evacuati anche tramite le autoscale dei pompieri, sono stati trasportati all'ospedale di Cona. Nessuno di loro è in gravi condizioni.

Incendio al Grattacielo di Ferrara, evacuata la struttura: 17 intossicati, 100 persone messe in salvo - Rogo alla “Torre B”, le fiamme hanno interessato il piano interrato, generando una coltre di fumo che ha rapidamente invaso l'intera struttura, rendendo l'aria irrespirabile nei piani superiori. msn.com

Incendio al grattacielo di Ferrara, evacuate circa 200 persone x.com

