La fisarmonica di Emanuele Viti per la stagione dell’Agimus di Padova
Domenica 21 dicembre 2025 alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, 15° e ultimo concerto della 32^ Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS di Padova con il recital "La fisarmonica tra classico e moderno" del. Padovaoggi.it
Emanuele Viti - Italy - Coupe Mondiale Virtuoso Entertainment 2023 - Round I
Luca Bello, fisarmonica d'oro: "Sogno una carriera da solista" - Il fisarmonicista triestino Luca Bello, 19 anni, ha vinto ex aequo con Emanuele Viti il Premio internazionale della fisarmonica di Castelfidardo, consegnato domenica nella cittadina marchigiana. rainews.it
Emanuele Rastelli Accordion Academy. . Stella / Composizione di Emanuele Rastelli Un breve esempio tratto dal Video Tutorial per imparare a suonare questa polca. Il Tutorial è completo di doppio spartito diteggiato, uno per fisarmonica completa ( quindi co - facebook.com facebook