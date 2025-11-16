L’ombra di Jeff Bezos sul viaggio verso Marte | cosa c’è davvero dietro la missione Escapade della Nasa

Lanciata con un razzo Blue Origin di Jeff Bezos, la doppia missione Nasa studierà come il vento solare ha spogliato Marte della sua atmosfera. Una coppia di sonde spaziali della Nasa destinate a Marte studieranno l’impatto del Sole sul suo ambiente magnetico. La missione aiuterà inoltre l’agenzia a prepararsi per la futura esplorazione umana. (NASA FOTO) – Notizie.com La sonda spaziale Escapade (Escape and plasma acceleration and dynamics axplorers) è stata lanciata a bordo di un razzo Blue Origin, la società aerospaziale fondata da Jeff Bezos, fondatore di Amazon. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - L’ombra di Jeff Bezos sul viaggio verso Marte: cosa c’è davvero dietro la missione Escapade della Nasa

