Alla vigilia delle celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Mulazzano ha ufficializzato un accordo con la Sezione di Lodi dell’ Associazione Nazionale Bersaglieri, guidata dal luogotenente Carmine Di Biase. La convenzione, firmata nella Sala consiliare al termine della cerimonia istituzionale che in paese si è tenuta ieri, segna un passaggio storico per la comunità: Mulazzano diventa la sede ufficiale dell’Associazione e nel centro polifunzionale “La Mutualistica“ sarà concesso un locale che sarà adibito a sede e museo storico dell’Arma. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per i cittadini, le scuole e le associazioni del territorio, promuovendo iniziative culturali, didattiche e commemorative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sede e museo dei Bersaglieri negli spazi della “Mutualistica“