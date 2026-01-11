Il ritorno di Beukema rappresenta una scelta importante per Conte, che si affida a lui nella sfida contro l’Inter. Dopo un periodo di assenza dovuto a un trauma contusivo, il difensore torna in campo. I bocciati della partita sono invece Lang e Buongiorno, che non sono stati convocati. Questa decisione influisce sulla formazione e sulla strategia della squadra in vista della sfida.

Beukema, proprio lui, il desaparecido. Il calciatore che era sparito dai radar da venti giorni per un trauma contusivo. È riapparso proprio per la partita più importante. Conte questa sera dovrebbe schierarlo nella difesa a tre, a destra, sulla stessa linea di Rrahmani e Juan Jesus. Buongiorno nel frattempo è diventato il quarto tra i quattro centrali. Superato non solo da Juan Jesus ma anche da Beukema. Di Lorenzo fa un passo a avanti e saranno Politano ed Elmas ai lati di Hojlund. Non sarà Lang a sostituire Neres. A sinistra, dall’altra parte rispetto a Di Lorenzo, gioca Spinazzola. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo: Il dolore non è del tutto spa­rito e il fasti­dio ha con­si­gliato pru­denza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il ritorno di Beukema, Conte si affida a lui contro l’Inter. I bocciati sono Lang e Buongiorno

Leggi anche: Napoli-Atalanta, formazioni ufficiali: Conte si affida veramente agli scontenti Beukema, Neres e Lang

Leggi anche: Politano resta in panchina, è il Napoli di Neres e Lang: Conte si affida alla legge del campo, o meritocrazia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La formazione anti-Inter. Ritorna l'olandese oggetto misterioso, Buongiorno diventa il quarto difensore su quattro. Davanti, Conte si affida a Politano ed Elmas.; VERSO LAZIO-NAPOLI: CONTE SI AFFIDA ALLE CERTEZZE, FORMAZIONE BLINDATA; Il ritorno di Beukema, Conte si affida a lui contro l’Inter. I bocciati sono Lang e Buongiorno.

Il ritorno di Beukema, Conte si affida a lui contro l’Inter. I bocciati sono Lang e Buongiorno - Ritorna Beukema oggetto misterioso, Buongiorno diventa il quarto difensore su quattro. ilnapolista.it