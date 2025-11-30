La meritocrazia. Chiamiamola anche così. Nella preistoria, si ama dire: squadra che vince, non si cambia. Oggi anche squadra che convince. Il nuovo Napoli di Conte, quello con Neres e Lang (anche Nereselang, una parola), funziona eccome. Vince, convince, dà spettacolo, fa male alle difese avversarie. Il Napoli gioca come si gioca in Europa, dove i centravanti ormai fanno fatica (tranne rare eccezioni) e al momento sembrano destinati all’estinzione. Poi, ovviamente, il calcio virerà di nuovo e torneranno di moda. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Politano resta in panchina, è il Napoli di Neres e Lang: Conte si affida alla legge del campo, o meritocrazia