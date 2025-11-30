Politano resta in panchina è il Napoli di Neres e Lang | Conte si affida alla legge del campo o meritocrazia
La meritocrazia. Chiamiamola anche così. Nella preistoria, si ama dire: squadra che vince, non si cambia. Oggi anche squadra che convince. Il nuovo Napoli di Conte, quello con Neres e Lang (anche Nereselang, una parola), funziona eccome. Vince, convince, dà spettacolo, fa male alle difese avversarie. Il Napoli gioca come si gioca in Europa, dove i centravanti ormai fanno fatica (tranne rare eccezioni) e al momento sembrano destinati all’estinzione. Poi, ovviamente, il calcio virerà di nuovo e torneranno di moda. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Politano resta in panchina, è il Napoli di Neres e Lang: Conte si affida alla legge del campo, o meritocrazia Matteo sembrava un inamovibile del Napoli e di Conte e invece ora è stato scalzato nella gerarchia. Il brasiliano è il primattore, l'olandese gli fa da spall - facebook.com Vai su Facebook
Mancano poco più di 24 ore a Bologna-Napoli ? Antonio Conte, secondo Sky Sport, potrebbe confermare l'undici visto mercoledì Resta aperto qualche ballottaggio, come quello tra Politano e Neres #AntonioConte #BolognaNapoli #SSCNapoli Vai su X
Napoli-Atalanta, Conte sorprende: ecco il 3-4-3, Politano resta in panchina - Per la dodicesima giornata di Serie A, lo stadio Diego Armando Maradona vedrà gli azzurri schierarsi con un inedito 3- Riporta gonfialarete.com
Politano ancora out? Le ultimissime sulla formazione del Napoli contro il Qarabag - Le ultime di formazione in vista della sfida di questa sera tra il Napoli di Antonio Conte e gli azeri del Qarabag ... Riporta msn.com