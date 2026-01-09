Inter Napoli chi sarà l’arbitro del match? Il Corriere dello Sport svela il possibile direttore del big match di San Siro

L’attesa per il big match tra Inter e Napoli a San Siro si fa più concreta, con l’incognita dell’arbitro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la possibile scelta ricadrebbe su Rocchi come direttore di gara. La designazione sarà ufficializzata nei prossimi giorni, mentre tifosi e addetti ai lavori attendono di conoscere il nome che guiderà l’evento.

Inter News 24 Inter Napoli, sale l'attesa per il big match di San Siro, ma chi sarà l'arbitro? Il Corriere dello Sport svela la possibile scelta di Rocchi. Manca sempre meno alla 20^ giornata di Serie A e gli occhi di tutti sono puntati sulla sfida scudetto tra Inter e Napoli. Secondo le anticipazioni del Corriere dello Sport, il designatore Gianluca Rocchi avrebbe sciolto le riserve: la direzione della gara sarà affidata a Daniele Doveri. L'arbitro della sezione di Roma 1, attualmente quinto nella graduatoria di rendimento della CAN, è stato scelto per la sua capacità di gestire partite ad altissima tensione emotiva.

Sabatini: "Ho paura per l'arbitro di Inter-Napoli". Interviene Trevisani - Nella puntata di Pressing si è parlato a lungo dei momenti di forma di Inter e Napoli con gli interventi di Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani ... msn.com

Napoli e Inter, i costi dello scudetto: stessi stipendi, ma De Laurentiis ha speso il doppio - Sul versante destro della montagna c’è l’Inter di Chivu, che quest’anno ha scelto di investire di più sul mercato tagliando il monte ... gazzetta.it

Inter-Napoli é il vero esame per i nerazzurri L’analisi di Edoardo Testoni in vista del match scudetto tra Chivu e Conte Segui 4-3-2-1 powered by SisalTipster su #DAZN x.com

Marini al Var col Napoli, quanti disastri: Napoli-Inter 0-3 del 2023 (non segnala fallo di Lautaro su Lobotka sul vantaggio Inter). Inter-Napoli 1-1 del 2024 (rigore inesistente per contatto Anguissa-Dumfries). Napoli-Inter 1-1 del 2025 (non segnala mani D - facebook.com facebook

