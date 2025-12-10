L’attesa olimpica di Bergamo tra la mostra fotografica in aeroporto e l’annuncio dei teodofori | Pasotti Caironi e Magoni

Bergamo si prepara all’attesa olimpica con eventi e testimonianze di grandi campioni, tra mostre fotografiche e annunci ufficiali dei teodofori. Ricordi di successi storici e emozioni intense attraversano le tappe delle olimpiadi, dai trionfi di Michela Moioli e Sofia Goggia alle imprese di leggende come Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, raccontando la passione sportiva che unisce la città.

Orio al Serio. Le urla d’oro di Michela Moioli e Sofia Goggia a Pyeonchang passando per Janica Kostelic esultante sulle spalle di papà Ante a Salt Lake City, fino alle plurimprese collezionate tra Calgary e Nagano da Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. Quelli citati sono solo alcuni dei momenti olimpici raffigurati nella mostra “Emozioni dei giochi-Culture Through Sport” installata negli spazi antiastante al Gate A1 del terminal partenze all’Aereoporto di Milano Bergamo e creata nell’ambito del progetto “Itinerari in Lombardia per le Olimpiadi culturali”. L’esposizione, presentata nella mattinata di mercoledì 10 dicembre alla presenza di numerose figure sportive e istituzionali, sarà visitabile dai passeggeri fino al 12 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

