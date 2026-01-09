Imparare nuove parole origliando i padroni ecco i cani con ‘il dono’ | lo studio

Alcuni cani possiedono un talento particolare nel comprendere nuove parole semplicemente ascoltando i loro proprietari. Questo fenomeno, noto come apprendimento per origlia, rivela le capacità attentive e intuitive di alcuni esemplari. Lo studio approfondisce come questi cani riescano a acquisire nuove conoscenze linguistiche, offrendo spunti interessanti sul rapporto tra animali e comunicazione umana. Una scoperta che mette in luce l'intelligenza e la sensibilità di questi animali domestici.

(Adnkronos) – Esistono cani col 'dono': hanno un talento unico nell'apprendere nuove parole origliando i loro proprietari. Secondo uno studio pubblicato su 'Science', questi animali speciali hanno la stessa abilità dei bambini, che intorno a un anno e mezzo d'età possono già imparare nuovi vocaboli ascoltando di nascosto le altre persone.

