I balconi sul canalazzo
L'ultimo appuntamento della rassegna “Teatrando per il quartiere 2025–2026” si tiene al TEM Teatro Excelsior Mortise. L’Associazione Artistica Benvenuto Cellini presenta “I balconi sul canalazzo”, un’opera di Alfredo Testoni diretta da Virgilio Mattiello. Uno spettacolo che offre uno sguardo sulla tradizione teatrale locale, in un contesto intimo e raccolto, ideale per chi desidera approfondire il patrimonio culturale della città.
