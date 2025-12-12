‘Giustizia per Ugo Russo’ scritte sui balconi a Napoli

Sui balconi dei Quartieri Spagnoli a Napoli sono apparse scritte di solidarietà e richieste di giustizia per Ugo Russo, il ragazzo ucciso a 15 anni nel 2020 da un carabiniere durante un tentativo di rapina. Le scritte riflettono l’attenzione pubblica e il movimento di protesta attorno al processo e alla ricerca di verità sulla sua morte.

Tempo di lettura: < 1 minuto ” Che fine ha fatto il processo per l’omicidio di Ugo Russo?”: queste ed altre scritte sono apparse in mattinata su lenzuola esposte ai Quartieri Spagnoli di Napoli dove viveva il ragazzo che a 15 anni, l’1 marzo del 2020, fu ucciso da un carabiniere fuori servizio durante un tentativo di rapina. “ Gli abitanti del quartiere – si legge in una nota del Comitato Verità e giustizia per Ugo Russo – l anciano un grido muto per chiedere che fine abbia fatto il processo che deve garantire giustizia per un ragazzo ucciso a soli 15 anni con tre colpi di pistola e che vede il carabiniere imputato di omicidio volontario pluriaggravato”. Anteprima24.it Avvocato di collaboratori di giustizia nei più importanti processi di mafia. Civita Di Russo presenta Indomita, il libro in cui racconta la sua storia di donna per la legalità @follower - facebook.com facebook © Anteprima24.it - ‘Giustizia per Ugo Russo’, scritte sui balconi a Napoli