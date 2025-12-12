‘Giustizia per Ugo Russo’ scritte sui balconi a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto ” Che fine ha fatto il processo per l’omicidio di Ugo Russo?”: queste ed altre scritte sono apparse in mattinata su lenzuola esposte ai Quartieri Spagnoli di Napoli dove viveva il ragazzo che a 15 anni, l’1 marzo del 2020, fu ucciso da un carabiniere fuori servizio durante un tentativo di rapina. “ Gli abitanti del quartiere – si legge in una nota del Comitato Verità e giustizia per Ugo Russo – l anciano un grido muto per chiedere che fine abbia fatto il processo che deve garantire giustizia per un ragazzo ucciso a soli 15 anni con tre colpi di pistola e che vede il carabiniere imputato di omicidio volontario pluriaggravato”. Anteprima24.it

