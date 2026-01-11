Homeland Security to send hundreds more officers to Minnesota Noem says
Il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti ha annunciato l'invio di ulteriori centinaia di agenti a Minnesota, in risposta a recenti sviluppi sulla sicurezza pubblica. Questa decisione mira a rafforzare la presenza delle forze dell'ordine nella regione, garantendo maggiore stabilità e supporto alle autorità locali in un momento di crescente attenzione pubblica.
By Julia Harte, Matt Tracy and Curtis WilliamsJan 11 (Reuters) - The U.S. Department of Homeland Security is sending “hundreds” more officers to Minnesota a day after ten. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Usa, agenti dell'Ice uccidono una donna a Minneapolis durante un'azione anti-migranti. Trump: «Ha sparato per autodifesa»; Minneapolis, agenti sparano e uccidono una 37enne americana durante un raid anti-migranti. Trump: «Legittima difesa»; Usa, l’Ice uccide una donna a Minneapolis; Donna uccisa a Minneapolis da un agente Ice. Per i federali è stata legittima difesa. Proteste in molte città.
Homeland Security to send hundreds more officers to Minnesota, Noem says - Department of Homeland Security is sending "hundreds" more officers to Minnesota a day after tens of thousands of people marched through Minneapolis to protest the fatal shooting of a woman ... msn.com
Special Report: DHS Secretary Noem defends ICE agent’s actions in Minneapolis shooting
BASAEN: Minneapolis Mayor, nakarurodan ti pammaltog dagiti immigration agents ti maysa a babae Dinipensaan ti US Department of Homeland Security (DHS) ti pammaltog ti Immigration and Customs Enforcement (ICE) iti maysa a babae a nakarurodan ni - facebook.com facebook
