F edez torna a far parlare di sé con l’autobiografia L’acqua è più profonda di come sembra da sopra (Mondadori). Un libro che non è solo un racconto della sua vita, ma un viaggio crudo e senza filtri tra successi, cadute, relazioni personali e fragilità nascoste. Dal divorzio con Chiara Ferragni alle risse con l’amico Ghali, il rapper milanese si mette a nudo, alternando rabbia, ironia e confessioni intime. Fedez, il divorzio da Chiara Ferragni spiegato ai figli: «Piange il cuore, ma va fatto» X Leggi anche › Fedez chiude con i social: «Parlerò solo con la musica e il podcast» Cresciuto a Rozzano, Fedez ripercorre la sua infanzia «difficile ma non troppo» e l’ascesa nel mondo della musica, segnata da scelte azzardate e frequentazioni al confine tra sogno e pericolo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Durante il matrimonio ho subito le frequentazioni di mia moglie. Avevo accettato passivamente di stare a quel tipo di pensiero lì: l’architetto superfancy, quello inserito nella moda. Una confezione bellissima, ma dentro, per me, puzzavano tutti»

