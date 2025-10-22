Durante il matrimonio ho subito le frequentazioni di mia moglie Avevo accettato passivamente di stare a quel tipo di pensiero lì | l’architetto superfancy quello inserito nella moda Una confezione bellissima ma dentro per me puzzavano tutti
F edez torna a far parlare di sé con l’autobiografia L’acqua è più profonda di come sembra da sopra (Mondadori). Un libro che non è solo un racconto della sua vita, ma un viaggio crudo e senza filtri tra successi, cadute, relazioni personali e fragilità nascoste. Dal divorzio con Chiara Ferragni alle risse con l’amico Ghali, il rapper milanese si mette a nudo, alternando rabbia, ironia e confessioni intime. Fedez, il divorzio da Chiara Ferragni spiegato ai figli: «Piange il cuore, ma va fatto» X Leggi anche › Fedez chiude con i social: «Parlerò solo con la musica e il podcast» Cresciuto a Rozzano, Fedez ripercorre la sua infanzia «difficile ma non troppo» e l’ascesa nel mondo della musica, segnata da scelte azzardate e frequentazioni al confine tra sogno e pericolo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
