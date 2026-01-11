GUIDA TV 11 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida ai programmi televisivi in onda questa sera, 11 gennaio 2026, su Rai, Mediaset, La7 e altre reti. Troverete una panoramica degli appuntamenti principali, dai film ai talk show, per aiutarvi a scegliere cosa seguire. Buona visione con la nostra selezione di programmi, senza enfasi o sensazionalismi, per una serata all’insegna della semplicità e della chiarezza.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:35 Prima di Noi 1ªTv Speciale Tg1 Serie Tv Rubrica Rai2 21:00 22:40 Il Principe di Roma La Nuova DS Film Talk Show Rai3 20:30 23:15 Report Allegro Ma Non Troppo Inchieste Talk Show Rete 4 21:35 01:00 Fuori dal Coro Boy Erased: Vite Cancellate Talk Show Film Canale 5 21:50 00:50 Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo Pressing Game Show Talk Show Italia 1 21:15 01:10 Le Iene Pulp Fiction Inchieste Film La7 21:15 23:30 Entrapment Il Presidio: Scena di un Crimine Film Film Tv8 21:35 23:15 Quel Piccolo Grande Miracolo di Natale I Miracoli del Cuore Film Film Nove 21:30 01:15 Che Tempo Che Fa: Best Of I Migliori Fratelli di Crozza Talk Show Satira

