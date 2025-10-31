gli stati uniti sono pronti a colpire il venezuela ecco cosa sta succedendo

Gli Stati Uniti sono pronti a colpire il Venezuela e Donald Trump ha dato il via libera per procedere alle azioni militari all’interno del Paese. Potrebbe accadere già nelle prossime ore. Questo è quanto riporta il Miami Herald – rapidamente ripreso da Forbes e altri – citando fonti anonime. Le tensioni nel mar dei Caraibi tra gli Usa e il Venezuela di Nicolas Maduro sono salite rapidamente negli ultimi mesi e il dispositivo militare americano nella regione è da ritenersi in condizione di prontezza operativa. Sullo sfondo, anche i toni politici sono saliti negli ultimi tempi, con l’amministrazione Trump che ha apertamente indicato Maduro, che governa il Venezuela nonostante la sconfitta elettorale del 2024, come il capo di una rete di narcotrafficanti internazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net

