Gli ayatollah tremano Minaccia agli Usa | se attaccate vi colpiremo

Teheran ha avvertito gli Stati Uniti che, in caso di ulteriori azioni militari contro il regime, risponderà colpendo obiettivi militari e navali. Il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha espresso questa posizione in un intervento televisivo, sottolineando la volontà di difendere la sovranità nazionale di fronte a possibili escalation. La tensione tra Iran e Stati Uniti rimane elevata, con rischi di ulteriori confronti.

Teheran è pronta a colpire obiettivi militari e navali degli Stati Uniti in caso di una nuova azione di forza di Donald Trump contro il regime: è questo il duro avvertimento lanciato da Mohammad Bagher Ghalibaf, Presidente del parlamento iraniano, sulla televisione di stato. “In caso di attacco militare da parte degli Stati Uniti, sia il territorio occupato che i centri militari e navali statunitensi saranno nostri obiettivi legittimi” ha affermato, chiamando a raccolta il paese e minacciando gli Stati Uniti. E che la tensione tra Washington e Teheran sia ai massimi storici, lo testimonia anche l'intervento sul suo profilo X della massima autorità religiosa e politica del paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Iran, il regime trema e minaccia: «Nessuna clemenza per i rivoltosi».

