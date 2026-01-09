L' Iran vuole la libertà Gli Ayatollah tremano Black out a Teheran

In Iran, le proteste contro le condizioni economiche si intensificano, portando le autorità a interrompere l'accesso a Internet a Teheran. Questa misura mira a limitare la comunicazione e contenere il dissenso, mentre la popolazione chiede maggiori libertà. La situazione rappresenta un momento di tensione crescente tra la volontà di cambiamento della società e le risposte delle autorità.

Iran, il regime degli Ayatollah potrebbe cadere? Khamenei nel mirino (e perché Trump vuole salvarlo) e l'erede dello Scià pronto a tornare - L'attacco di Israele all'Iran apre nuovi interrogativi sul futuro della regione mediorientale, ma anche sul destino del regime di Teheran e del suo leader, l'Ayatollah Ali Khamenei, guida Suprema dell ... ilmessaggero.it

Chi è Ali Hosseini Khamenei, l'ayatollah dell’Iran che Israele vuole eliminare - Chi è Ali Hosseini Khamenei, da consigliere di Khomeini a primo religioso nominato presidente dell'Iran. affaritaliani.it

Proteste in tutto l'Iran. Il regime gioca la carta dei sussidi, la piazza vuole far saltare il banco (di G. Belardelli) x.com

https://lafirenzechevorrei.it/iran-crepe-nel-regime-mariofilippo-brambilla-di-carpiano-associazione-iran-italia-il-popolo-vuole-reza-pahlavi/ - facebook.com facebook

