L' Iran vuole la libertà Gli Ayatollah tremano Black out a Teheran
In Iran, le proteste contro le condizioni economiche si intensificano, portando le autorità a interrompere l'accesso a Internet a Teheran. Questa misura mira a limitare la comunicazione e contenere il dissenso, mentre la popolazione chiede maggiori libertà. La situazione rappresenta un momento di tensione crescente tra la volontà di cambiamento della società e le risposte delle autorità.
Gli Ayatollah hanno staccato Internet all'Iran mentre le proteste sulle condizioni economiche peggiorano in tutto il Paese, aumentando la pressione sulla leadership del Paese. NetBlocks aveva segnalato interruzioni nella città occidentale di Kermanshah in precedenza, mentre le autorità intensificavano la repressione contro i manifestanti. L'Ong norvegese Iran Human Rights ha dichiarato giovedì che le forze di sicurezza iraniane hanno ucciso almeno 45 manifestanti, tra cui otto bambini, dall'inizio delle manifestazioni. I commercianti hanno accolto gli appelli di sette gruppi politici curdi per uno sciopero generale, chiudendo i battenti nelle regioni curde e in decine di altre città dell'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it
