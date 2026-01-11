Giuseppe muore a soli 29 anni | lutto cittadino a Petina

La comunità di Petina si stringe nel dolore per la perdita di Giuseppe D'Amato, scomparso a soli 29 anni. Giovane appassionato di Juventus, Giuseppe lascia un vuoto tra familiari, amici e cittadini. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione e tristezza per tutto il paese. Un lutto che invita alla solidarietà e al ricordo di una vita breve ma significativa.

La comunità di Petina piange la scomparsa di un ragazzo, Giuseppe D'Amato, di soli 29 anni. Il giovane, grande tifoso della Juventus, è spirato nella notte provocando un immenso dolore a familiari, amici e in tutto il comune valdianese. L'Amministrazione comunale ha proclamato il lutto.

