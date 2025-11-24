Tragico lutto nello sport il campione muore a soli 39 anni
– Nel mondo della boxe, dove ogni vittoria pesa come una vita e ogni sconfitta brucia per anni, ci sono storie che restano incise più per l’umanità che per i titoli. È la storia di un atleta che ha scalato il ring con la fame dei predestinati, e che negli ultimi due anni ha combattuto un avversario diverso, impossibile da schivare. Una battaglia silenziosa, vissuta lontano dai riflettori, ma non per questo meno feroce. . Solo nelle ore successive è arrivata la conferma del peggiore degli epiloghi: a spegnersi è stato Vanes Martirosyan, 39 anni, pugile olimpico e ex sfidante al titolo mondiale. 🔗 Leggi su Tvzap.it
