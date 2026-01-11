Gilardino | Siamo vivi e stiamo lottando

Alberto Gilardino ha dichiarato che la squadra è viva e pronta a lottare, evidenziando un segnale di determinazione durante la conferenza stampa al Bluenergy Stadium. Le sue parole riflettono l’impegno e la volontà di affrontare le sfide imminenti, sottolineando un atteggiamento di resilienza e volontà di reagire. Un messaggio chiaro che testimonia l’unità e la determinazione del gruppo in un momento di difficoltà.

PISA "Abbiamo dato un segnale che siamo vivi, vogliamo lottare e ci siamo anche noi". Questa la dichiarazione principale rilasciata da Alberto Gilardino nella sala stampa del Bluenergy Stadium. D’altronde, questa è anche la sensazione comune in seguito al pareggio del Pisa sul campo dell’Udinese. "Mi porto a casa una bella partita. C’è stata qualche imperfezione sui gol presi, ma poi la squadra ha avuto una grande reazione. Abbiamo pareggiato, con delle situazioni grazie alle quali avremmo potuto vincere". Al solito, i gol presi – soprattutto il primo – avrebbero potuto essere evitati: "Abbiamo commesso qualche errore sui gol. 🔗 Leggi su Lanazione.it

