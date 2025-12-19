Gilardino blinda il gruppo e ringrazia i tifosi Pisa è passione usciremo dalle difficoltà lottando

In vista delle sfide imminenti, Gilardino rafforza il gruppo e ringrazia i tifosi per il sostegno. La passione per Pisa è il motore che spinge i nerazzurri a superare le difficoltà, con la determinazione di lottare fino in fondo. Nell’antivigilia, l’allenatore ha condiviso con i giornalisti la sua visione e la volontà di affrontare il percorso con coraggio e unità.

