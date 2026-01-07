Arezzo, 7 gennaio 2026 – Geopolitica e realpolitik: Un’opportunità da non perdere il libro di Maurizio Bianconi sarà presentato domenica 11 gennaio alle 17 al Circolo Artistico di Arezzo. L'autore sarà intervistato da Luigi Alberti. Ingresso gratuito. Il l quadro geopolitico è cambiato e il globalismo occidentale incarnato dalla finanza internazionale, con il braccio politico USA opta per un mutamento di strategia anche se non di obiettivi. Si descrive il contesto e come lo scenario sia in movimento e quali siano i nuovi equilibri planetari. Ci si sofferma sulle posizioni europee sul valore dell’Unione Europea e dei suoi rapporti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

