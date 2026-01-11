Gelo al Calamandrei Fratelli d’Italia tuona | É inaccettabile

A Sesto, le aule dell’IISS Calamandrei rimangono fredde dopo le vacanze di Natale, con termosifoni poco efficaci. Fratelli d’Italia critica la gestione della manutenzione scolastica da parte della Città Metropolitana, evidenziando guasti ricorrenti e disagi che hanno coinvolto gli studenti. I consiglieri regionali Zoppini e Gemelli sottolineano l’urgenza di interventi per garantire condizioni di studio più adeguate e sicure.

Temperature basse e termosifoni appena tiepidi nelle classi all'IISS Calamandrei di Sesto dopo le vacanze di Natale: sul caso interviene Fratelli d'Italia con un duro attacco alla gestione della manutenzione scolastica da parte della Città Metropolitana: "Guasti e disagi – sottolineano i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Matteo Zoppini (foto) e Claudio Gemelli - che si ripetono periodicamente se, come è vero, gli studenti del Calamandrei più volte hanno denunciato le basse temperature nelle aule. Semplicemente vergognoso che non si agisca con interventi strutturali, sfruttando i periodi di chiusura fissati dal calendario, e non solo con riparazioni urgenti".

