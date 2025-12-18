Aumenti delle tariffe dell' Alto Calore Fratelli d' Italia Atripalda | Decisione incomprensibile e inaccettabile

Fratelli d’Italia Atripalda esprime forte dissenso per l’annuncio degli aumenti delle tariffe dell’Alto Calore, previsti nel prossimo schema regolatorio 2024-2029. La decisione, annunciata dai media, preoccupa i cittadini e solleva interrogativi sulla gestione delle risorse idriche. La riunione del Comitato Esecutivo dell’Ente idrico campano, prevista per il 19 dicembre, sarà determinante nel definire il futuro delle tariffe, suscitando grande attenzione e preoccupazione.

© Avellinotoday.it - Aumenti delle tariffe dell'Alto Calore, Fratelli d'Italia Atripalda: "Decisione incomprensibile e inaccettabile" Apprendiamo dagli organi di informazione che il prossimo 19 dicembre tornerà a riunirsi il Comitato Esecutivo dell'Ente idrico campano con all'ordine del giorno - tra gli altri punti - lo schema regolatorio 2024-2029 che prevede un aumento complessivo delle tariffe dell'Alto Calore pari al 56%.

