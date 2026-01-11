Garlasco l’accusa choc di Pino Rinaldi | Qualcuno ci sta dicendo di tacere…

A Garlasco, l’attenzione rimane alta sull’omicidio di Chiara Poggi, con Pino Rinaldi che solleva una nuova accusa. La vicenda potrebbe entrare in una fase decisiva nelle prossime ore, mentre le indagini continuano a focalizzarsi sui dettagli e sui possibili sviluppi. Restare aggiornati è importante per comprendere gli sviluppi di questa delicata vicenda giudiziaria.

Potrebbe aprirsi una settimana decisiva sul giallo di Garlasco. L’attenzione attorno all’omicidio di Chiara Poggi resta altissima e le prossime ore potrebbero portare sviluppi rilevanti sul fronte delle nuove indagini. Nei giorni scorsi, infatti, è circolata un’indiscrezione su una possibile mossa della Procura. Secondo quanto riferito dall’avvocato di Locati, Fabrizio Gallo, a breve potrebbero essere resi noti i nomi di altri due indagati. Si avvicina infatti il termine ultimo per le indagini che riguardano Andrea Sempio, a meno di una proroga. Dopo mesi di ricerche da parte degli inquirenti, il tempo massimo scade a marzo, ma non è esclusa una proroga. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Garlasco, l’annuncio shock di De Rensis a Federica Sciarelli: “Qualcuno sta per piangere”

Leggi anche: Cambiaso a Sky pre Bodo Glimt Juve: «Margine di errore vicino allo 0, dobbiamo fare punti. Ecco cosa ci sta dicendo Spalletti»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Garlasco choc: un’intercettazione scagiona Alberto Stasi?/ “Ho spento l’allarme di casa alle 12:30…” - Un'intercettazione del 2007 potrebbe scagionare Alberto Stasi: nell'orario del delitto di Garlasco l'allarme di casa sua era ancora attivo Durante la diretta di ieri sera della trasmissione Quarta ... ilsussidiario.net

Garlasco, nuovi dettagli choc sull'interrogatorio di Stasi: la foto del cadavere di Chiara e i sospetti - Il giallo di Garlasco continua ed emergono dettagli inediti sul delitto costato la vita a Chiara Poggi il 13 agosto 2007. affaritaliani.it

Caso Garlasco, Lovati torna a Ignoto X e Pino Rinaldi commenta: Ha un nuovo look

Qualcuno mi accusa di ironizzare troppo riguardo a Garlasco. "È una tragedia, non hai rispetto!" Davvero Preferite chi dice "La Povera Chiara" e fa la boccuccia triste salvo poi battersene le palle, depistare e portare lontani dalla Verità o Tosatto che spera aut - facebook.com facebook

#Garlasco Se è vero che la parte offesa sta presentando una consulenza per contestare quanto emerso dalle analisi di Porta e Occhietti (mi pare di aver sentito così, stasera, da @skin_1976 a @ignotox_ ), mi chiedo: ma perché i Poggi continuano ad assumer x.com