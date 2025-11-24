Cambiaso a Sky pre Bodo Glimt Juve | Margine di errore vicino allo 0 dobbiamo fare punti Ecco cosa ci sta dicendo Spalletti

Cambiaso a Sky pre Bodo Glimt Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del quinto match di Champions League 202526. Archiviare i 4 pareggi consecutivi e cercare la prima vittoria europea. La Juve si affaccia alla trasferta norvegese col BodoGlimt con l’obiettivo di centrare i primi 3 punti in Champions League dopo i tre pareggi e una sconfitta fin qui nel cammino bianconero. Nel giorno di vigilia, Andrea Cambiaso è intervenuto a Sky per presentare il match. Ecco le sue parole. LA CONFERENZA STAMPA DI CAMBIASO ALLA VIGILIA DI BODO GLIMT JUVE PARTITA DURA – «Sarà difficilissimo, ho parlato anche con Vicario che son stati qui poco fa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso a Sky pre Bodo Glimt Juve: «Margine di errore vicino allo 0, dobbiamo fare punti. Ecco cosa ci sta dicendo Spalletti»

