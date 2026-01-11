Furto in un bar di Torrione lo sfogo della titolare | Siamo stanchi di subire basta fare finta di niente

Nella notte, un furto è avvenuto in un bar di Torrione, nel quartiere di Salerno. La titolare ha espresso il suo disagio, sottolineando la crescente insicurezza e la stanchezza nel dover affrontare continuamente situazioni simili. L’episodio evidenzia ancora una volta la necessità di interventi efficaci per garantire maggiore sicurezza nelle aree pubbliche della città.

