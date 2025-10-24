Lecce doppio furto con spaccata Lacoste e Toticchio nel mirino | ladri in fuga con i vestiti griffati
Doppio furto con spaccata nella notte a Lecce: banditi in azione prima al negozio Lacoste, a due passi da piazza Mazzini, e poi a Toticchio, a pochissima distanza. Da Lacoste iladri hanno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
