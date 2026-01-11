Fratelli d’Italia Piacenza | Con chi sta la sinistra? Con Maduro o con il popolo venezuelano?
Fratelli d’Italia Piacenza evidenzia le contraddizioni nelle recenti manifestazioni nel territorio, ponendo domande sulla posizione della sinistra. La riflessione riguarda il sostegno o meno alle persone e ai movimenti che rappresentano il popolo venezuelano, come Maduro. Un’analisi che invita a considerare con attenzione le coerenze e le scelte politiche in un contesto di attualità e confronto civico.
«Non si può non rilevare le palesi e imbarazzanti contraddizioni che emergono dalle manifestazioni andate in scena nella giornata di sabato nel nostro territorio. Da un lato una sinistra che scende in piazza in difesa o giustificazione del regime di Nicolás Maduro, arrivando di fatto a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Palazzo Chigi: l’Italia sostiene l’aspirazione democratica del popolo venezuelano, mai riconosciuto il regime di Maduro
Leggi anche: Venezuela, Maduro: "Pronto a parlare con Trump, bombardare il nostro popolo sarebbe inaccettabile"
Cosa significa l'attacco USA contro il Venezuela e l'arresto di Maduro?
Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) / Posts / X x.com
Scritta contro i comunisti: si dimette il coordinatore di Fratelli d’Italia Empoli - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.