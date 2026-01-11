Fratelli d’Italia Piacenza | Con chi sta la sinistra? Con Maduro o con il popolo venezuelano?

Fratelli d’Italia Piacenza evidenzia le contraddizioni nelle recenti manifestazioni nel territorio, ponendo domande sulla posizione della sinistra. La riflessione riguarda il sostegno o meno alle persone e ai movimenti che rappresentano il popolo venezuelano, come Maduro. Un’analisi che invita a considerare con attenzione le coerenze e le scelte politiche in un contesto di attualità e confronto civico.

